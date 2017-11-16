У Кремлі повідомили, що Путін має вплив на ватажків ОРДЛО

"Ми не маємо можливості якимось чином тиснути на ці невизнані республіки, ми не маємо можливості давати комусь доручення там, тому що ці республіки живуть самостійним життям. Але президент ніколи не приховував, що у нього є можливість звертатися із закликами, можливість чинити певний вплив - не безмежний, але певний", - сказав Д.Пєсков.

На його думку, президент РФ своєю розмовою з ватажками не порушив принцип, згідно з яким Росія не є учасником конфлікту на Україні.

Як повідомляв УНН, напередодні Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з ватажками “ДНР” Олександром Захарченко та “ЛНР” Ігорем Плотницьким обговорив обмін полоненими на Донбасі.