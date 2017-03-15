В Кремле пока не знают, будут ли рекомендовать "Сбербанку" закрыть отделения в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Кремле пока не могут ответить, будут ли рекомендовать "Сбербанку" закрыть отделения в Украине. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Однозначно, что мы очень внимательно и с большой озабоченностью наблюдаем за тем, что происходит в Киеве", - сказал Д.Песков.
Он не дал однозначного ответа на вопрос, какой будет реакция Москвы на происходящее.
"Давайте все-таки посмотрим, как будет развиваться ситуация, здесь тоже как-то гипотетически рассуждать вряд ли необходимо", - пояснил Д.Песков.
Также представитель Кремля признался, что пока не может ответить на вопрос, будет ли Кремль рекомендовать "Сбербанку" закрыть отделения в Украине.
"Мы считаем, что, конечно, подобная ситуация (с подразделениями российских банков) абсолютно уничтожает вообще инвестиционный климат в Украине, она всему миру показывает, что сейчас очень опасно и вряд ли, наверное, экономически целесообразно работать на территории Украины", - заявил Д.Песков.
По его мнению, на территории Украины опасно работать "прямо в физическом и материальном плане".
Напомним, на заседании СНБОУ было поручено НБУ и СБУ подготовить предложения санкций против банков, в капитале которых есть доля государственных банков РФ.