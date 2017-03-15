У Кремлі поки не знають, чи рекомендуватимуть “Сбербанку” закрити відділення в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Кремлі поки не можуть відповісти, чи будуть рекомендувати “Сбербанку” закрити відділення в Україні. Про це сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Однозначно, що ми дуже уважно і з великою стурбованістю спостерігаємо за тим, що відбувається в Києві”, — сказав Д.Пєсков.
Водночас він не дав однозначної відповіді на питання, якою буде реакція Москви на те, що відбувається.
“Давайте все-таки подивимося, як буде розвиватися ситуація, тут теж якось гіпотетично міркувати навряд чи необхідно”, — пояснив Д.Пєсков.
Також представник Кремля зізнався, що поки не може відповісти на питання, чи буде Кремль рекомендувати “Сбербанку” закрити відділення в Україні.
“Ми вважаємо, що, звичайно, подібна ситуація (з підрозділами російських банків) абсолютно знищує взагалі інвестиційний клімат на Україні, вона всьому світу показує, що зараз дуже небезпечно і навряд чи, напевно, економічно доцільно працювати на території України”, — заявив Д.Пєсков.
На його думку, на території України небезпечно працювати “просто в фізичному і матеріальному плані”.
Нагадаємо, на засіданні РНБОУ було доручено НБУ і СБУ підготувати пропозиції санкцій проти банків, у капіталі яких є частка державних банків РФ.