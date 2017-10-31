В Кремле не усматривают связи с РФ в расследовании вокруг выборов в США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35418 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100780 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153031 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115066 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115716 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112092 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103983 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106975 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103487 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152737 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Кремле не усматривают связи с РФ в расследовании вокруг выборов в США

В Кремле не усматривают связи с РФ в расследовании вокруг выборов в США

Киев  •  УНН

 • 8700 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Расследования вокруг выборов в США не касаются России. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Любые обвинения, которые выдвигаются американским гражданам в рамках внутриамериканских расследований, нас не касаются, это внутреннее дело Америки. Но мы наблюдаем с интересом", - сказал он.

По словам Д.Пескова, "главное, чтобы это не касалось наших граждан, потому что интересы наших граждан мы всегда будем защищать".

Он добавил, что РФ не чувствует себя оправданной после обвинений бывшему соратнику президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, потому что не считала себя виноватой.

Как заявил Д.Песков, Кремль рассчитывает, что расследования вокруг избирательной кампании США не приведут к нагнетанию "русофобской истерии".

"Мы следим за этим продолжающимся процессом в США, который является их внутренним делом. Из того, что мы читали в СМИ и видели в заявлениях участников процесса, пока Россия никак не фигурирует в обвинениях, которые были предъявлены, там фигурируют другие страны и люди. В любом случае мы бы не хотели быть причастными к этим процессам, и мы предпочли бы, чтобы эти процессы не способствовали нагнетанию и так уже зашкаливающей русофобской истерии", - сказал Д.Песков.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров, что нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США.

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