В Кремле не усматривают связи с РФ в расследовании вокруг выборов в США

"Любые обвинения, которые выдвигаются американским гражданам в рамках внутриамериканских расследований, нас не касаются, это внутреннее дело Америки. Но мы наблюдаем с интересом", - сказал он.

По словам Д.Пескова, "главное, чтобы это не касалось наших граждан, потому что интересы наших граждан мы всегда будем защищать".

Он добавил, что РФ не чувствует себя оправданной после обвинений бывшему соратнику президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, потому что не считала себя виноватой.

Как заявил Д.Песков, Кремль рассчитывает, что расследования вокруг избирательной кампании США не приведут к нагнетанию "русофобской истерии".

"Мы следим за этим продолжающимся процессом в США, который является их внутренним делом. Из того, что мы читали в СМИ и видели в заявлениях участников процесса, пока Россия никак не фигурирует в обвинениях, которые были предъявлены, там фигурируют другие страны и люди. В любом случае мы бы не хотели быть причастными к этим процессам, и мы предпочли бы, чтобы эти процессы не способствовали нагнетанию и так уже зашкаливающей русофобской истерии", - сказал Д.Песков.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров, что нет ни единого доказательства вмешательства РФ в выборы в США.