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У Кремлі не вбачають зв'язку з РФ у розслідуванні навколо виборів у США

У Кремлі не вбачають зв'язку з РФ у розслідуванні навколо виборів у США

Київ • УНН

 • 8705 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Розслідування навколо виборів у США не стосуються Росії. Про це заявив у вівторок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Будь-які звинувачення, які висуваються американським громадянам в рамках внутрішньоамериканських розслідувань, нас не стосуються, це внутрішня справа Америки. Але ми спостерігаємо з інтересом", - сказав він.

За словами Д.Пєскова, "головне, щоб це не стосувалося наших громадян, тому що інтереси наших громадян ми завжди будемо захищати".

Він додав, що РФ не відчуває себе виправданою після звинувачень колишньому соратнику президента США Дональда Трампа Полу Манафорту, бо не вважала себе винною.

Як заявив Д.Пєсков, Кремль розраховує, що розслідування навколо виборчої кампанії США не приведуть до нагнітання "русофобської істерії".

"Ми стежимо за цим триваючим процесом в США, який є їх внутрішньою справою. З того, що ми читали в ЗМІ і бачили в заявах учасників процесу, поки Росія ніяк не фігурує у звинуваченнях, які були пред'явлені, там фігурують інші країни і люди. У будь-якому випадку ми б не хотіли бути причетними до цих процесів, і ми хотіли б, щоб ці процеси не сприяли нагнітанню і так вже зашкалюючої русофобської істерії", - сказав Д. Пєсков.

Нагадаємо, голова МЗС РФ Сергій Лавров, що немає жодного доказу втручання РФ у вибори в США.

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