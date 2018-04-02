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В Коста-Рике выбрали нового президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президентские выборы в Коста-Рике выиграл бывший министр труда страны Карлос Альварадо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

После подсчета 95% бюллетеней избирательная комиссия страны сообщила, что за Карлоса Альварадо, которого выдвинула правящая партия "Гражданская действие", отдали голоса 60,79% избирателей.

Другой кандидат - депутат-евангелист Фабрисио Альварадо, который не является его родственником и представляет оппозицию, уже поздравил своего противника с победой. "Я поздравляю Карлоса Альварадо с победой и хочу подчеркнуть, что он может на нас рассчитывать, поскольку и мы тоже любим Коста-Рику", - написал он в Twitter.

38-летний Карлос Альварадо поддерживает однополые браки и равные права граждан. Его противник взамен выступал против легализации однополых браков и абортов.

Предыдущий президент страны, член партии "Гражданское действие" Луис Гильермо Солис, занимал должность с 2014 года. Его и его правительство обвиняли в коррупции, поэтому Карлос Альварадо сначала отставал в предвыборной гонке.

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