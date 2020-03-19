В Конгрессе США уже двое законодателей заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Двое членов Палаты представителей Конгресса США объявили накануне о том, что заражены коронавирусом - конгрессмен от Флориды Марио Диас-Балард и конгрессмен от Юты Бен Макадмс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Законодатель из Флориды сообщил, что чувствует себя хорошо и призвал американцев отнестись к ситуации с коронавирусом "крайне серьезно". Конгрессмен из Юты призвал американцев к единству, чтобы "выйти из этого кризиса еще сильнее". Как эти двое конгрессменов заразились, неизвестно, сейчас они находятся на самоизоляции.
В Конгрессе заявили, что медики пытаются выявить всех на Капитолийском холме, кто мог в последние дни контактировать с двумя больными конгрессменами. 14 членов Конгресса объявили, что пойдут на карантин, поскольку встречались с зараженными вирусом коллегами. В помещениях Конгресса проводят дезинфекцию.
Распространение вируса среди законодателей грозит срывом работы Конгресса, когда может понадобиться ужесточение экстренных решений.
В среду президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает предоставление возможности проведения тестирования на коронавирус каждому американцу и выделение помощи тем, кто временно оказался без работы.