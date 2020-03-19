В Конгрессе США уже двое законодателей заразились коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103917 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106574 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108527 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107220 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116597 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101664 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105926 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106774 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131674 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Конгрессе США уже двое законодателей заразились коронавирусом

В Конгрессе США уже двое законодателей заразились коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 12797 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Двое членов Палаты представителей Конгресса США объявили накануне о том, что заражены коронавирусом - конгрессмен от Флориды Марио Диас-Балард и конгрессмен от Юты Бен Макадмс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Законодатель из Флориды сообщил, что чувствует себя хорошо и призвал американцев отнестись к ситуации с коронавирусом "крайне серьезно". Конгрессмен из Юты призвал американцев к единству, чтобы "выйти из этого кризиса еще сильнее". Как эти двое конгрессменов заразились, неизвестно, сейчас они находятся на самоизоляции.

В Конгрессе заявили, что медики пытаются выявить всех на Капитолийском холме, кто мог в последние дни контактировать с двумя больными конгрессменами. 14 членов Конгресса объявили, что пойдут на карантин, поскольку встречались с зараженными вирусом коллегами. В помещениях Конгресса проводят дезинфекцию.

Распространение вируса среди законодателей грозит срывом работы Конгресса, когда может понадобиться ужесточение экстренных решений.

В среду президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает предоставление возможности проведения тестирования на коронавирус каждому американцу и выделение помощи тем, кто временно оказался без работы.

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