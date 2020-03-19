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У Конгресі США вже двоє законодавців заразилися коронавірусом

У Конгресі США вже двоє законодавців заразилися коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Двоє членів Палати представників Конгресу США оголосили напередодні про те, що заражені коронавірусом - конгресмен від Флориди Маріо Діас-Балард і конгресмен від Юти Бен Макадмс. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Законодавець з Флориди повідомив, що почувається добре і закликав американців поставитися до ситуації з коронавірусом “вкрай серйозно”. Конгресмен з Юти закликав американців до єдності, щоб “вийти з цієї кризи ще сильнішими”. Як ці двоє конгресменів заразилися, невідомо, зараз вони перебувають на самоізоляції.

У Конгресі заявили, що медики намагаються виявити всіх на Капітолійському пагорбі, хто міг в останні дні контактувати з двома хворими конгресменами. 14 членів Конгресу оголосили, що підуть на карантин, оскільки мали зустрічі із зараженими вірусом колегами. У приміщеннях Конгресу проводять дезінфекцію.

Поширення вірусу серед законодавців загрожує зривом роботи Конгресу, коли може знадобитися ускладнення екстрених рішень.

У середу президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає надання можливості проведення тестування на коронавірус кожному американцеві і виділення допомоги тим, хто тимчасово опинився без роботи.

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