В Конгрессе США проведут расследование в связи с расширением влияния КНР в Африке

“Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальная военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира”, — сказал законодатель. Он констатировал, что эта тема не привлекала большого внимания в США в последнее время, так как многие следили за действиями России. “Однако, между тем, китайцы только что открыли базу, военную базу, в Джибути”, — отметил конгрессмен. Он отметил выгодное со стратегической точки зрения расположения этой африканской страны.

“Мы считаем, что они (китайская сторона) ищут возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, не только с целью расширения военного присутствия, но и для получения контроля над властью других стран. Чтобы получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами путем вложения средств в финансовый или энергетический сектора”, — заверил Нуньес.

Законодатель также выступил с утверждением, что Китай увеличивает число подводных лодок и пытается получить доступ к американским технологиям, в том числе в оборонной сфере. По версии конгрессмена, Пекин представляет для США “растущую угрозу в сфере национальной безопасности”.

Нуньес сообщил, что намерен представить более подробную информацию о данном расследовании в течение недели.

Он выразил опасения в связи с тем, что укрепление КНР в Африке может позволить Пекину в большей степени контролировать мировую торговлю.

Как сообщал УНН, в Китае на телевидении запретили шутить и смеяться.