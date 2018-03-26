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В Конгрессе США проведут расследование в связи с расширением влияния КНР в Африке

В Конгрессе США проведут расследование в связи с расширением влияния КНР в Африке

Киев  •  УНН

 • 9636 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Члены спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США намерены провести расследование в связи с наращиванием Пекином экономического и политического влияния в Африке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова председателя комитета Девина Нуньеса, которые он сказал в эфире телеканала Fox News.

“Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальная военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира”, — сказал законодатель. Он констатировал, что эта тема не привлекала большого внимания в США в последнее время, так как многие следили за действиями России. “Однако, между тем, китайцы только что открыли базу, военную базу, в Джибути”, — отметил конгрессмен. Он отметил выгодное со стратегической точки зрения расположения этой африканской страны.

“Мы считаем, что они (китайская сторона) ищут возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, не только с целью расширения военного присутствия, но и для получения контроля над властью других стран. Чтобы получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами путем вложения средств в финансовый или энергетический сектора”, — заверил Нуньес.

Законодатель также выступил с утверждением, что Китай увеличивает число подводных лодок и пытается получить доступ к американским технологиям, в том числе в оборонной сфере. По версии конгрессмена, Пекин представляет для США “растущую угрозу в сфере национальной безопасности”.

Нуньес сообщил, что намерен представить более подробную информацию о данном расследовании в течение недели.

Он выразил опасения в связи с тем, что укрепление КНР в Африке может позволить Пекину в большей степени контролировать мировую торговлю.

Как сообщал УНН, в Китае на телевидении запретили шутить и смеяться.

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