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У Конгресі США проведуть розслідування у зв'язку з розширенням впливу КНР в Африці

У Конгресі США проведуть розслідування у зв'язку з розширенням впливу КНР в Африці

Київ • УНН

 • 9639 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Члени спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США мають намір провести розслідування у зв’язку з нарощуванням Пекіном економічного і політичного впливу в Африці. Про це повідомляє УНН з посиланням на слова голови комітету Девіна Нуньєса, які він сказав в ефірі телеканалу Fox News.

“Нас, перш за все, цікавить військова присутність і потенційна військова присутність, яку Китай намагається встановити в різних частинах світу”, — сказав законодавець. Він констатував, що ця тема не приваблювала великої уваги в США останнім часом, так як багато стежили за діями Росії. “Однак, між тим, китайці тільки що відкрили базу, військову базу, в Джибуті”, — вказав конгресмен. Він зазначив вигідне зі стратегічної точки зору розташування цієї африканської країни.

“Ми вважаємо, що вони (китайська сторона) шукають можливості для інвестування в порти і інфраструктуру по всьому світу, не тільки з метою розширення військової присутності, але і для отримання контролю над владою інших країн. Щоб отримати можливість лобіювати та маніпулювати урядами шляхом вкладення коштів у фінансовий або енергетичний сектори”, , - запевнив Нуньєс.

Законодавець також виступив з твердженням, що Китай збільшує число підводних човнів і намагається отримати доступ до американських технологій, в тому числі в оборонній сфері. За версією конгресмена, Пекін представляє для США “зростаючу загрозу у сфері національної безпеки”.

Нуньєс повідомив, що має намір представити більш детальну інформацію про даний розслідуванні протягом тижня.

Він висловив побоювання у зв’язку з тим, що зміцнення КНР в Африці може дозволити Пекіну в більшій мірі контролювати світову торгівлю.

Як повідомляв УНН, у Китаї на телебаченні заборонили жартувати та сміятися.

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