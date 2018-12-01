В конфликте с РФ Украина в праве получить помощь Венгрии и всего ЕС - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Украина в праве рассчитывать на помощь Венгрии и всего Евросоюза в условиях вооруженной агрессии России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook, передает УНН.
"В прошлое воскресенье Украина и мир всколыхнули события в Черном море. Это первое вооруженное нападение, которое армия РФ осуществила, не скрываясь, под своим флагом. Надеюсь, в Венгрии понимают, что это угроза не только Украине.
Россия ведет гибридную войну против всего демократического мира, включая и Евросоюз, включая и Венгрию. Украина просто оказалась на переднем, горячем крае этой войны. Мы, украинцы, сегодня защищаем ценности всей западной цивилизации. Поэтому в праве ожидать максимальной помощи и поддержки как от ЕС и НАТО, так и от каждые ой страны, которая является членом этих союзов. Это диктует здравый смысл, этого требует элементарный инстинкт самосохранения Европы", - отметил министр.
Он также выразил надежду, что Венгрия также активно поддерживать помощь ЕС и НАТО Украина. По его словам, это также лучший способ защитить от российской угрозы и украинских венгров.
Напомним, представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер призвал Европу рассмотреть вопрос введения дополнительных санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе и заверил, что США поступят так же.