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У конфлікті з РФ Україна в праві отримати допомогу Угорщини й всього ЄС – Клімкін

У конфлікті з РФ Україна в праві отримати допомогу Угорщини й всього ЄС – Клімкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна в праві розраховувати на допомогу Угорщини й всього Євросоюзу в умовах збройної агресії Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook, передає УНН.

"Минулої неділі Україну і світ сколихнули події в Чорному морі. Це перший збройний напад, який армія РФ здійснила, не приховуючись, під своїм прапором. Сподіваюся, в Угорщині розуміють, що це загроза не тільки Україні. Росія веде гібридну війну проти всього демократичного світу, включаючи і Євросоюз, включаючи і Угорщину. Україна просто опинилася на передньому, гарячому краї цієї війни. Ми, українці, сьогодні боронимо цінності всієї західної цивілізації. Тому в праві очікувати максимальної допомоги й підтримки як від ЄС та НАТО, так і від кожної країни, яка є членом цих союзів. Це диктує здоровий глузд, цього вимагає елементарний інстинкт самозбереження Європи", - зазначив міністр.

Він також висловив сподівання, що Угорщина також активно підтримуватиме допомогу ЄС та НАТО Україні. За його словами, це також найкращий спосіб захистити від російської загрози й українських угорців.

Нагадаємо, представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер закликав Європу розглянути питання введення додаткових санкцій проти Росії у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці і запевнив, що США вчинять так само.

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