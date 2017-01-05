В компании GoPro выбрали лучшие видео 2016 г.
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Компания GoPro выбрала лучшие видео 2016 г. и разместила подборку на своем YouTube-канале, передает УНН.
В видео показаны экстремальные прыжки и полеты, различные поступки людей ради острых ощущений и живописные кадры, снятые во время путешествий.
В частности, в ролике можно увидеть, как парень путешествует на велосипеде, а девушка по имени Джулия Манкузо вместе с матерью покоряет горы. Также на видео есть фрагменты с семейных пикников, экстремальные прыжки, зажигательные танцы и много других ярких кадров, которые люди публиковали в сети в течение года.
Сейчас видео набрало более 1 млн просмотров.