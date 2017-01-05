У компанії GoPro обрали кращі відео 2016 року

У відео показані екстремальні стрибки і польоти, різні вчинки людей заради гострих відчуттів і мальовничі кадри, зняті під час подорожей.

Зокрема, у ролику можна побачити, як хлопець подорожує на велосипеді, а дівчина на ім'я Джулія Манкузо разом із матір’ю підкорює гори. Також на відео є фрагменти з сімейних пікніків, найекстримальніші стрибки, запальні танці та багато інших яскравих кадрів, які люди публікували у мережі протягом року.

Наразі відео набрало понад 1 млн переглядів.