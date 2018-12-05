В компании eBay пообещали убрать с сайта товары с символикой боевиков "Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Компания eBay пообещала снять со своего сайта товары с символикой боевиков так называемых “ЛНР” и “ДНР”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Посольства Украины в Соединенных Штатах.
В дипломатической миссии Украины сообщили, что: “По результатам обращения посла Украины в США Валерия Чалого к руководству компании eBay Inc. с призывом снять с сайта ebay.com товары с символикой террористических организаций „ДНР“ и „ЛНР“ посольство получило официальный ответ, в котором четко указано, что компания осуществит необходимые меры и уберет со своего веб-сайта упомянутую продукцию, поскольку эти две организации включены в санкционный список США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для их финансовой поддержки”.
Дипломаты также сообщили, что ожидают аналогичные действия от компании Amazon. Стоит напомнить, что Посольство Украины в США официально обратилось к основателю Amazon Джеффу Безосу с настоятельным призывом снять с сайта amazon.com товары с символикой террористической организации “ДНР”. Кроме того, дипломатическим учреждением в сложившейся ситуации было привлечено внимание Администрации США, включая руководство Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов США.