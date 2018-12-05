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У компанії eBay пообіцяли прибрати з сайту товари з символікою бойовиків "Л/ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Компанія eBay пообіцяла зняти зі свого сайту товари з символікою бойовиків так званих “ЛНР” та “ДНР”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Посольства України у Сполучених Штатах.

У компанії eBay пообіцяли прибрати з сайту товари з символікою бойовиків "Л/ДНР"

У дипломатичній місії України повідомили, що: “За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. із закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій „ДНР“ та „ЛНР“ посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші, отримані від продажу вказаних товарів, можуть бути використані для їх фінансової підтримки”.

Дипломати також повідомили, що очікують аналогічні дії від компанії Amazon. Варто нагадати, що Посольство України в США офіційно звернулося до засновника Amazon Джеффа Безоса з наполегливим закликом зняти з веб-сайту amazon.com товари з символікою терористичної організації “ДНР”. Крім того, дипломатичною установою до зазначеної ситуації було привернуто увагу Адміністрації Сполучених Штатів, включаючи керівництво Державного департаменту, Міністерства торгівлі та Міністерства фінансів США.

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