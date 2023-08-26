В Колумбии волонтеры выпустят на волю сотни детенышей речных черепах в рамках проекта сохранения их вида
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В субботу на берегах реки Мета, где Колумбия сливается с Венесуэлой, более тысячи речных (или еще их называют болотными - ред.) черепах выпустят на волю в рамках проекта сохранения их вида. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Выпуск 1200 черепах в субботу знаменует собой последний этап проекта сохранения, благодаря которому, по словам руководительницы проекта Рут Бустос, в этом году уже выпустили 3150 черепах в водный путь Южной Америки, приток Ориноко, одной из самых длинных рек континента.
Волонтеры из колумбийского флота и национальной армии держали крошечных черепах в своих руках и осторожно опускали их на травянистые отмели.
Каролина Пинзон, второй командир станции береговой охраны города, сказала, что проект, который действует более десяти лет, направлен на защиту пресноводных черепах региона от незаконной торговли и природных хищников.
Дополнение
В Украине была самая большая популяция черепах в мире, но из-за осушения болот, изменения русла рек, уничтожения мелких водоемов, численность вида она значительно сократилась.
Болотные черепахи - это пресноводный вид, который селится в водоемах, озерах, реках и канавах.
Болотная черепаха занесена в Красный список Международного союза охраны природы, Европейский Красный список, а также охраняется Конвенцией об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе.