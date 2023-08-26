У Колумбії волонтери випустять на волю сотні дитинчат річкових черепах в рамках проєкту збереження їхнього виду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У суботу на берегах річки Мета, де Колумбія зливається з Венесуелою, більше тисячі річкових(або ще їх називають болотяними - ред.) черепах випустять на волю в рамках проєкту збереження їхнього виду. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Випуск 1200 черепах у суботу знаменує собою останній етап проекту збереження, завдяки якому, за словами керівниці проекту Рут Бустос, цього року вже випустили 3150 черепах у водний шлях Південної Америки, притоку Оріноко, однієї з найдовших річок континенту.
Волонтери з колумбійського флоту та національної армії тримали крихітних черепах у своїх руках і обережно опускали їх на трав’янисті мілини.
Кароліна Пінзон, другий командир станції берегової охорони міста, сказала, що проект, який діє більше десяти років, спрямований на захист прісноводних черепах регіону від незаконної торгівлі та природних хижаків.
Доповнення
В Україні була найбільша популяція черепах в світі, але через осушення боліт, зміни русла річок, знищення дрібних водойм, чисельність виду вона значно скоротилась.
Болотяні черепахи - це прісноводний вид, який селиться в водоймах, озерах, річках та канавах.
Болотяна черепаха занесена до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського Червоного списку, а також охороняється Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.