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У бывшего больного астмой Байдена развился кашель, но не COVID - Белый дом

У бывшего больного астмой Байдена развился кашель, но не COVID - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Пресс-служба Белого дома сообщила во вторник, что у президента США Джо Байдена по-прежнему отрицательный результат на COVID-19 после того, как он неоднократно кашлял во время выступления, сообщает УНН.

Детали

Байден говорил с десятками членов Конгресса, включая республиканцев, а также с руководителями предприятий и членами своего кабинета, прежде чем подписать законопроект в 53 миллиарда долларов, направленный на развитие полупроводниковой промышленности США.

Его постоянная заложенность носа заставляла его останавливать речь в нескольких моментах, чтобы отвернуться и кашлянуть в руку или сделать глоток воды, привлекая внимание как поклонников, так и противников. 79-летний президент недавно перенес второй COVID-19 и был изолирован более двух недель.

"Президент сдал отрицательный результат на COVID вчера и сегодня утром", - сообщили в пресс-службе Белого дома вскоре после окончания речи.

У Байдена ранее была астма, сообщил журналистам в июле координатор по реагированию на коронавирус Белого дома Ашиш Джа, и у него "реактивное заболевание дыхательных путей", что означает, что он подвержен "небольшому бронхоспазму" или кашлю.

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