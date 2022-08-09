У колишнього хворого на астму Байдена розвинувся кашель, але не COVID - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Пресслужба Білого дому повідомила у вівторок, що у президента США Джо Байдена, як і раніше, негативний результат на COVID-19 після того, як він неодноразово кашляв під час виступу, інформує УНН.
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Байден говорив з десятками членів Конгресу, включаючи республіканців, а також з керівниками підприємств і членами свого кабінету, перш ніж підписати законопроект на 53 мільярди доларів, спрямований на розвиток напівпровідникової промисловості США.
Його постійна закладеність носу змушувала його зупиняти промову в кількох моментах, щоб відвернутися і кашлянути в руку або зробити ковток води, привертаючи увагу як прихильників, так і супротивників. 79-річний президент нещодавно переніс другий COVID-19 та був ізольований понад два тижні.
"Президент здав негативний результат на COVID учора і сьогодні вранці", - повідомили в пресслужбі Білого дому невдовзі після закінчення промови.
У Байдена раніше була астма, повідомив журналістам у липні координатор з реагування на коронавірус Білого дому Ашиш Джа, і у нього "реактивне захворювання дихальних шляхів", що означає, що він схильний до "невеликого бронхоспазму" або кашлю.