У колишнього хворого на астму Байдена розвинувся кашель, але не COVID - Білий дім

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Байден говорив з десятками членів Конгресу, включаючи республіканців, а також з керівниками підприємств і членами свого кабінету, перш ніж підписати законопроект на 53 мільярди доларів, спрямований на розвиток напівпровідникової промисловості США.

Його постійна закладеність носу змушувала його зупиняти промову в кількох моментах, щоб відвернутися і кашлянути в руку або зробити ковток води, привертаючи увагу як прихильників, так і супротивників. 79-річний президент нещодавно переніс другий COVID-19 та був ізольований понад два тижні.

"Президент здав негативний результат на COVID учора і сьогодні вранці", - повідомили в пресслужбі Білого дому невдовзі після закінчення промови.

У Байдена раніше була астма, повідомив журналістам у липні координатор з реагування на коронавірус Білого дому Ашиш Джа, і у нього "реактивне захворювання дихальних шляхів", що означає, що він схильний до "невеликого бронхоспазму" або кашлю.