В КНР назвали сроки нового раунда торговых переговоров США и Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувень до конца августа посетит США с официальным визитом для переговоров по торгово-экономическим вопросам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР, передает УНН.
“По приглашению американской стороны, заместитель министра коммерции, заместитель представителя КНР на переговорах по международной торговле Ван Шоувень в следующей декаде августа во главе делегации отправится в США для ведения торгово-экономических переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес, с делегацией США под руководством заместителя министра финансов США по международным делам Дэвидом Мелпессом”, — говорится в сообщении ведомства.
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В нем подчеркнули, что Китай выступает против протекционизма в торговле, а также “не воспринимает односторонних торговых ограничительных мер”. “КНР приветствует ведение переговоров и открытие диалога на основе принципов паритета, равенства и добросовестности”, — указывается в заявлении министерства.
Как ранее сообщал УНН, Китай введет пошлины на товары США объемом в 16 млрд долларов. Это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт.