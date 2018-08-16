В КНР назвали сроки нового раунда торговых переговоров США и Китая

“По приглашению американской стороны, заместитель министра коммерции, заместитель представителя КНР на переговорах по международной торговле Ван Шоувень в следующей декаде августа во главе делегации отправится в США для ведения торгово-экономических переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес, с делегацией США под руководством заместителя министра финансов США по международным делам Дэвидом Мелпессом”, — говорится в сообщении ведомства.

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В нем подчеркнули, что Китай выступает против протекционизма в торговле, а также “не воспринимает односторонних торговых ограничительных мер”. “КНР приветствует ведение переговоров и открытие диалога на основе принципов паритета, равенства и добросовестности”, — указывается в заявлении министерства.

Как ранее сообщал УНН, Китай введет пошлины на товары США объемом в 16 млрд долларов. Это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт.