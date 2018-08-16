У КНР назвали терміни нового раунду торгових переговорів США і Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Заступник міністра комерції КНР Ван Шоувень до кінця серпня відвідає США з офіційним візитом для переговорів із торговельно-економічних питань. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міністерства комерції КНР, інформує УНН.
“На запрошення американської сторони, заступник міністра комерції, заступник представника КНР на переговорах із міжнародної торгівлі Ван Шоувень у наступній декаді серпня на чолі делегації відправиться в США для ведення торгово-економічних переговорів із питань, що становлять взаємний інтерес, із делегацією США під керівництвом заступника міністра фінансів США з міжнародних справ Девідом Мелпессом”, — йдеться в повідомленні відомства.
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У ньому підкреслили, що Китай виступає проти протекціонізму в торгівлі, а також “не сприймає односторонніх торгових обмежувальних заходів”. “КНР вітає ведення переговорів і відкриття діалогу на основі принципів паритету, рівності і сумлінності”, — вказується в заяві міністерства.
Як раніше повідомляв УНН, Китай введе мита на товари США обсягом у 16 млрд доларів. Це станеться одночасно з введенням Вашингтоном 25% мита на китайський експорт.