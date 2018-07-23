В КГГА заявили об угрозе срыва отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Из-за недостатка средств в уставном капитале “Киевтеплоэнерго” осложняется подготовка города к новому отопительному сезону. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на сообщение КГГА.
“Отсутствие необходимых средств в уставном капитале коммунального предприятия „Киевтеплоэнерго“ значительно усложняет процесс подготовки к отопительному сезону, закупку техники и энергоносителей, выполнения задач по ремонту и модернизации тепловых сетей”, — сказал Пантелеев.
Как пояснил он, увеличение средств в уставном капитале необходимо для надлежащей комплектации техники и оборудования, закупки трубопроводов и других материалов для ремонта сетей, закупки техники и оборудования для работы персонала, своевременного расчета за энергоносители.
“Предприятие начало работу уже после завершения отопительного сезона, то есть средств за отопление они не получают, а значит необходимых финансовых объемов для качественной подготовки города к зиме катастрофически не хватает. Ежедневно мы ликвидируем до полусотни повреждений сетей. Невозможно осуществить качественные изменения без надлежащей техники и оборудования, в условиях, когда аварийность сетей достигает 80%”, — сказал заместитель главы КГГА.
Отметим, 20 июля депутаты Киевсовета не поддержали решение об увеличении уставного капитала “Киевтеплоэнерго” с 1,2 до 2 млрд грн.
Напомним, Хозяйственный районный суд Киева решил не перекладывать долг ПАО “Киевэнерго” за потребленный газ перед НАК “Нафтогаз Украины” на коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго”.