У КМДА заявили про загрозу зриву опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Через нестачу коштів у статутному капіталі “Київтеплоенерго” ускладнюється підготовка міста до нового опалювального сезону. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на повідомлення КМДА.
“Відсутність необхідних коштів у статутному капіталі комунального підприємства „Київтеплоенерго“ значно ускладнює процес підготовки до опалювального сезону, закупівлю техніки й енергоносіїв, виконання завдань із ремонту та модернізації теплових мереж”, — сказав Пантелеєв.
Як пояснив він, збільшення коштів у статутному капіталі необхідне для належної комплектації техніки й обладнання, закупівлі трубопроводів та інших матеріалів для ремонту мереж, закупівлі техніки й обладнання для роботи персоналу, своєчасного розрахунку за енергоносії.
“Підприємство розпочало роботу вже після завершення опалювального сезону, тобто коштів за опалення вони не отримують, а значить необхідних фінансових обсягів для якісної підготовки міста до зими катастрофічно бракує. Щодня ми ліквідовуємо до півсотні пошкоджень мереж. Неможливо здійснити якісні зміни без належної техніки й обладнання, в умовах, коли аварійність мереж сягає 80%”, — сказав заступник голови КМДА.
Зауважимо, 20 липня депутати Київради не підтримали рішення про збільшення статутного капіталу “Київтеплоенерго” із 1,2 до 2 млрд грн.
Нагадаємо, Господарський районний суд Києва вирішив не покладати борг ПАТ “Київенерго” за спожитий газ перед НАК “Нафтогаз України” на комунальне підприємство “Київтеплоенерго”.