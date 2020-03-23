В КГГА разъяснили новые правила пользования магазинами и аптеками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киеве ввели новые правила пользования магазинами и аптеками. Разъяснения по их использованию предоставил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Так, в магазинах и аптеках вводим дополнительные ограничения по количеству посетителей. В помещениях должен находиться один покупатель на 10 квадратных метров площади магазина. Владельцы магазинов и аптек должны придерживаться этих ограничений. А также обеспечить выполнение всех ранее введенных противоэпидемических мероприятий", - сказал Кличко.
По его словам, доставка продуктов питания, лекарств, а также всех необходимых товаров и средств будет осуществляться в магазины, аптеки, больницы и другие учреждения социальной сферы в обычном режиме.
"Социальные работники города продолжают работу по обеспечению продуктами и другими необходимыми вещами одиноких киевлян преклонного возраста и паллиативных больных", - добавил мэр.
Напомним, с 23 марта наземный общественный транспорт в Киеве работает только для отдельных категорий граждан.