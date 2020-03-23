У КМДА роз'яснили нові правила користування магазинами та аптеками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві запровадили нові правила користування магазинами та аптеками. Роз’яснення щодо їх використання надав мер столиці Віталій Кличко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Так, у магазинах та аптеках запроваджуємо додаткові обмеження за кількістю відвідувачів. У приміщеннях має перебувати один покупець на 10 квадратних метрів площі магазину. Власники магазинів та аптек повинні дотримуватися цих обмежень. А також забезпечити виконання всіх раніше запроваджених протиепідемічних заходів”, - сказав Кличко.
З його слів, доставка продуктів харчування, ліків, а також усіх необхідних товарів та засобів буде здійснюватися до магазинів, аптек, лікарень та інших установ соціальної сфери у звичайному режимі.
“Соціальні працівники міста продовжують роботу із забезпечення продуктами та іншими необхідними речами самотніх киян похилого віку та паліативних хворих”, - додав міський голова.
Нагадаємо, з 23 березня наземний громадський транспорт у Києві працює лише для окремих категорій громадян.