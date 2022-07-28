В киевском метро временно нельзя оплатить проезд банковской картой

Цитата

"В метро временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах", – говорится в сообщении.

Детали

Сейчас специалисты "Сбербанка" пытаются устранить неисправность. Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.

Напомним

В Киеве возле станций метро продолжается демонтаж МАФов, которые перекрывают доступ граждан к защитным укрытиям и бомбоубежищам.