В киевском метро временно нельзя оплатить проезд банковской картой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В киевском метро временно невозможно оплатить проезд банковской картой на турникетах. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует УНН.
Цитата
"В метро временно не работает сервис оплаты банковскими картами на турникетах", – говорится в сообщении.
Детали
Сейчас специалисты "Сбербанка" пытаются устранить неисправность. Пассажиров метрополитена просят воспользоваться альтернативными способами оплаты.
Напомним
В Киеве возле станций метро продолжается демонтаж МАФов, которые перекрывают доступ граждан к защитным укрытиям и бомбоубежищам.