У київському метро тимчасово не можна оплатити проїзд банківською карткою
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. У київському метро тимчасово неможливо оплатити проїзд банківською карткою на турнікетах. Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує УНН.
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"У метро тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах", – ідеться у повідомленні.
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Наразі фахівці "Ощадбанку" намагаються усунути несправність. Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.
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