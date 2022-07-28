У київському метро тимчасово не можна оплатити проїзд банківською карткою

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"У метро тимчасово не працює сервіс оплати банківськими картками на турнікетах", – ідеться у повідомленні.

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Наразі фахівці "Ощадбанку" намагаються усунути несправність. Пасажирів метрополітену просять скористатися альтернативними способами оплати.

Нагдаємо

У Києві біля станцій метро триває демонтаж МАФів, які перекривають доступ громадян до захисних укриттів та бомбосховищ.