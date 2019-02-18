В киевском метро поймали мужчину, который показывал гениталии девочке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Киевская местная прокуратура № 7 сообщила о подозрении ранее несудимому 38-летнему мужчине по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Киеве.
"Около 17:30 17 февраля, находясь на перегоне между станциями метро "Печерская" - "Дружбы народов" злоумышленник обнажил свой половой орган и демонстрировал его малолетней девочке", - .
По результатам следственных действий правоохранители установили личность мужчины, совершал развратные действия и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины. В ходе личного обыска обнаружено и изъято мобильный телефон, в котором содержались изображения интимного характера.
Действия задержанного квалифицированы по ч.2 ст.156 УК Украины.
В настоящее время прокуратурой готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, хмельницкие полицейские выдворили за пределы Украины гражданина Иордании, который был осужден за развращение несовершеннолетних.