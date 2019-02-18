У київському метро спіймали чоловіка, який показував геніталії дівчінці

"Близько 17:30 17 лютого, перебуваючи на перегоні між станціями метро "Печерська" - "Дружби народів" зловмисник оголив свій статевий орган та демонстрував його малолітній дівчинці", - йдеться у повідомленні прес-служби правоохоронців.

За результатами слідчих дій правоохоронці встановили особу чоловіка, який вчиняв розпусні дії та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, у якому містилися зображення інтимного характеру.

Дії затриманого кваліфіковано за ч.2 ст.156 КК України.

На даний час прокуратурою готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, хмельницькі поліцейські видворили за межі України громадянина Іорданії, який був засуджений за розбещення неповнолітніх.