Поліція видворила за межі країни розпусника неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Хмельницькі поліцейські видвори за межі країни громадянина Іорданії, який був засуджений за розбещення неповнолітніх. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Хмельницької області.
"Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми ГУНП в Хмельницькій області спільно з представниками управління Державної міграційної служби видворили за межі України 25-річного громадянина Іорданії, який відбував покарання. Кілька років тому суд засудив чоловіка до позбавлення волі на строк 4 роки за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості – ред.). Покарання засуджений відбував в Ізяславській виправній колонії і термін його ув'язнення добіг до кінця 18 грудня 2018 року", - йдеться у повідомленні.
В день, коли засуджений залишав виправний заклад, його вже чекали працівники поліції, щоб видворити чоловіка за межі України аби запобігти повторному вчиненню ним подібних злочинів на території України.
В поліції додали, що під пильним наглядом правоохоронців іноземця доставили в аеропорт Бориспіль, звідки літаком відправили в країну походження.
Нагадаємо, у Києві до 12 років тюрми засуджено педофіла, жертвами якого стали дві малолітні сестри.