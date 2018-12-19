Полиция выдворила за пределы страны развратника несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Хмельницкие полицейские выдворили за пределы страны гражданина Иордании, который был осужден за развращение несовершеннолетних. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Хмельницкой области.
"Работники отдела по борьбе с торговлей людьми ГУНП в Хмельницкой области совместно с представителями управления Государственной миграционной службы выдворили за пределы Украины 25-летнего гражданина Иордании, который отбывал наказание. Несколько лет назад суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 4 года за совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины (половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости - ред.). Наказание осужденный отбывал в Изяславской исправительной колонии и срок его заключения подошел к концу 18 декабря 2018 ", - говорится в сообщении.
В день, когда осужденный оставлял исправительное учреждение, его уже ждали работники полиции, чтобы выдворить мужчину за пределы Украины, чтобы предотвратить повторное совершение им подобных преступлений на территории Украины.
В полиции добавили, что под пристальным наблюдением правоохранителей иностранца доставили в аэропорт Борисполь, откуда самолетом отправили в страну происхождения.
Напомним, в Киеве до 12 лет тюрьмы приговорен педофил, жертвами которого стали две малолетние сестры.