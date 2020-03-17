В Киевской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. По состоянию на 20:00, 17 марта, в Киевской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, передает УНН со ссылкой на сообщение Минздрава.
По информации ведомства, случай заболевания был зафиксирован сегодня.
Речь идет о 44-летнем мужчине, который был за границей.
Как сообщили в Минздраве, в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и г. Киев (2).