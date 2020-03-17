У Київській області зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Станом на 20:00, 17 березня, в Київській області зафіксовано один випадок захворювання на коронавірус, передає УНН із посиланням на повідомлення МОЗ.
За інформацією відомства, випадок захворювання був зафіксований сьогодні.
Йдеться про 44-річного чоловіка, що був закордоном.
Як повідомили в МОЗ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2).