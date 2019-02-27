В Киевсовете усомнились в борьбе с азартом

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. В 2018 году киевская полиция зафиксировала 40 правонарушений по факту занятия игорным бизнесом. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киевского городского сонета Александр Пабат, передает УНН.

"Аж 40 или всего 40 – решайте сами. Интересно, что это самый низкий показатель выявления нарушений по ст. 203-2 Криминального кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) за последние 5 лет", - подчеркнул он.

Так, в 2013 году было зафиксировано 1 тыс. 11 правонарушений, продолжил депутат.

"В 2014 - 375, в 2015 - 239, и далее - по убывающей… По-моему, это крайне внятный ответ на тему сопротивления легализации игросферы. Зачем легализировать то, чего практически нет...", - написала Пабат.

Украина официально запретила проведение азартных игр в 2009 году. Однако, за 10 лет соблюдать законодательство никто не стал. Как правило, нелегалы прячутся за вывесками лотерей. Способствует такому положеню дел Минфин, который за пять лет так и не смог выдать лицензионные условия для лотерей, чем усугубил хаос на рынке, расплодив нелегалов.

Сегодня каждая игорная точка в стране работает по своим правилам, потому как государство не устанавливает иные. Летом 2018 года было выявлено ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью.

В полиции публично обещали разобраться с нарушителями, но прошло уже полгода, а результатов нет. Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и никаких ощутимых сдвигов нет.

В Минфине при этом даже не могут обьяснить наличие в Украине “первого легального казино” Космолот.

Украинские Национальные Новости

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