У Київраді засумнівалися в боротьбі з азартом

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У 2018 році київська поліція зафіксувала 40 правопорушень за фактом заняття гральним бізнесом. Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Київської міської сонета Олександр Пабат, передає УНН.

"Аж 40 або лише 40 - вирішуйте самі. Цікаво, що це найнижчий показник виявлення порушень по ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом) за останні 5 років", - наголосив він.

Так, в 2013 році було зафіксовано 1 тис. 11 правопорушень, продовжив депутат.

"У 2014 - 375, в 2015 - 239, і далі - у напрямку зменшення ... По-моєму, це вкрай чітка відповідь на тему опору легалізації ігросфери. Навіщо легалізовувати те, чого практично немає ...", - написала Пабат.

Україна офіційно заборонила проведення азартних ігор в 2009 році. Однак, за 10 років дотримуватися законодавства ніхто не став. Як правило, нелегали ховаються за вивісками лотерей. Сприяє такому стану справ Мінфін, який за п'ять років так і не зміг видати ліцензійні умови для лотерей, чим посилив хаос на ринку, розплоду нелегалів.

Сьогодні кожна гральна точка в країні працює за своїми правилами, оскільки держава не встановлює інші. Влітку 2018 року було виявлено низку закладів, які безперешкодно займаються забороненою діяльністю.

У поліції публічно обіцяли розібратися з порушниками, але пройшло вже півроку, а результатів немає. Наприклад, кримінальне провадження за фактом організації азартних ігор за адресою Чоколівський бульвар, 37, поліція розслідує вже кілька років, і ніяких відчутних зрушень немає.

У Мінфіні при цьому навіть не можуть пояснити наявність в Україні "першого легального казино" Космолот.

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