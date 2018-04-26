В “Киевгорстрое” отчитались перед акционерами

Традиционно с отчетами о деятельности компании в 2017 году перед акционерами выступили Председатель правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир, Глава Наблюдательного совета Владимир Слончак и Глава ревизионной комиссии Ольга Мельник.

В своем отчете президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир отметил, что за отчетный период Компания привлекла 4 млрд. инвестиций, что на 10% больше, чем в 2016 году.

“Силами „Киевгорстроя“ в течение года введено в эксплуатацию более 330 тысяч кв м недвижимости, а также более 5 тыс кв м нежилых помещений. Чистый доход компании вырос на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистая прибыль составила более 71 млн грн”, — сказал Игорь Кушнир.

Президент “Киевгорстроя” сообщил, что Компания увеличила активы на 787 млн грн или 12,6% и по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, уплачено налогов на сумму более 80 млн грн и передано в коммунальную собственность города сетей на сумму более 140 млн грн. В 2018 году Компания планирует выплатить акционерам дивиденды в размере 40% от чистой прибыли за 2017 год.

Основное внимание в своем отчете Игорь Кушнир уделил перспективным планам Компании. Он сообщил, что показатель объема капиталовложений в строительство вырос на 845,7 млн грн или на 33% по сравнению с 2016 годом. Это связано с расширением Компанией масштабов строительства.

“Уже начато строительство трех крупных комплексов — ЖК „Каховский“, ЖК „Медовый“ ЖК Mirax. На стадии строительства сейчас находятся 35 жилых домов, 50 тысяч км.в нежилых помещений и 10 паркингов на 2000 машиномест”, — отметил он.

Также, по словам президента “Киевгорстроя”, в 2017 году запланировано к вводу в эксплуатацию около 400 тыс кв. м — это 12 жилых домов, 9 паркингов на 1049 машиномест и 10 тыс кв.м нежилых помещений. Уже сформирована задельная программа и на 2019 и ведутся работы по подготовке планов на 2020 год. Общий строительный задел Компании составляет 1,9 млн кв.м недвижимости на разных стадиях готовности.

Игорь Кушнир также обратил внимание акционеров, что активная деятельность Компании в течение отчетного года неоднократно была отмечена многими экспертами отрасли. В течение 2017 года “Киевгорстрой” получил звание “Лидер строительной отрасли” по версии журнала “Форбс Украина”, первое место в рейтинге надежности застройщиков по версии портала domik.ua, а также отличия: “Самый узнаваемый застройщик”, “Выбор Украины — 2017”, “Лидер года — 2017”, первое место в рейтинге качества управления корпоративной репутацией и др.

“Эти награды говорят об одном — Компания не сдает своих лидерских позиций, развивается и уже 63 года является флагманом строительства в столице”, — сказал он.

Также Игорь Кушнир рассказал акционерам, что сейчас компания активно сотрудничает с 3 банками, чтобы как можно больше людей имели возможность купить собственное жилье.

“После кризиса начало возрождаться ипотечное кредитование и мы возлагаем большие надежды на него по развитию экономики и улучшению жизни. “Киевгорстрой” сотрудничает с банками “Глобус”, “Укргазбанк” и “Кристалбанк”, — отметил Игорь Кушнир.

Касательно социальной деятельности Компании, руководитель строительного холдинга отметил, что социальное партнерство — один из неизменных принципов компании.

“Это и более 30-летняя опека детдомом „Малятко“, и сотрудничество по охране здоровья наших работников с многопрофильной клиникой „Медбуд“, поддержка ветеранов, которые за свою трудовую деятельность имеют высокие государственные награды”, — сообщил Игорь Кушнир акционерам.

Рассказал глава холдинга и об основных задачах развития Компании на 2018 год. Это обеспечение выполнения пусковой программы строительства жилья на 2018 год и задельной программы строительства жилья на 2019 с поэтапным увеличением объемов жилищного строительства, и продолжение работы по внедрению новых механизмов привлечения инвестиций. По мнению Игоря Кушнира, выполнение всех этих мероприятий приведет к росту основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Компании и к увеличению суммы выплат дивидендов акционерам компании.

Глава Наблюдательного совета Владимир Слончак в своем отчете отметил, что это был сложный и напряженный год. Однако “Киевгорстрой” продолжает свою градостроительную миссию, а отчетный год был наполнен продуктивным и плодотворным сотрудничеством Наблюдательного совета и Правлениея Компании. В 2017 году состоялось 83 заседания, в течение года, согласно своих полномочий, Наблюдательный совет утверждал представленные Правлением холдинговой компании инициативы и решения, а также давал ряд поручений, которые способствовали максимально эффективной работе Компании в целом, о результатах которой отчитался Глава правления-президент общества.

“Хочу подчеркнуть, что все наши рекомендации были выполнены в полном объеме, руководство Компании строго придерживается законодательства и уставных норм. Члены Наблюдательного совета активно участвуют в деятельности „Киевгорстроя“. Ведь действенность и эффективность работы Наблюдательного совета, его способность реализовать свои функции, в первую очередь, зависит от конструктивной работы с Правлением Компании”, — сказал Владимир Слончак.

Глава Наблюдательного совета “Киевгорстрой” отметил, что интересы жителей и территориальной общины города Киева являются приоритетными в их деятельности. Поэтому с целью обеспечения сбалансированного экономического и социального развития территориальной общины, с помощью плодотворной работы членов Наблюдательного совета с Правлением, Холдинговая компания “Киевгорстрой” в 2017 году безвозмездно были переданы в коммунальную собственность города Киева инженерные сети по нововыстроенным объектам в количестве 47 объектов. Это позволило увеличить коммунальную собственность города на более 140 млн гривен и улучшить производственные мощности “Киевэнерго”, “Киевводоканала”, “Киевгаза” и “Киевгорсвет”.

“Компанией, во взаимодействии с КГГА проводятся мероприятия по защите конституционных прав и законных интересов жителей общежитий. В частности, согласно распоряжению КГГА было передано в коммунальную собственность города Киева и в сферу управления Подольской РГА общежитие по ул. Вышгородской, 23-А. Это позволит 231 жителю реализовать свое конституционное право на приватизацию жилья в городе Киеве”, — сообщил Владимир Слончак.

Поддерживая лучшие традиции Холдинговой компании в развитии корпоративной благотворительности, Наблюдательный совет в 2017 году способствовал всем благотворительным направлениям деятельности Компании.

“Так к таким праздникам, как День защиты детей и День Святого Николая, по инициативе Правления и по согласованию с Наблюдательным советом, были приняты решения об оказании помощи Благотворительному фонду „Киевгорстрой“ с целью помощи детскому дому „Малятко“ на приобретение детям-сиротам подарочных сертификатов одежду и обувь, подарочных наборов из сладостей и фруктов. Еще 40 000 гривен в рамках благотворительного проекта „Олени Святого Николая“ было направлено на приобретение подарков для детей, проживающих в зоне проведения АТО. Также, компанией было оказана благотворительная помощь жителям города Авдеевка Донецкой области на закупку одеял”, — сообщил Владимир Слончак.

Также он акцентировал внимание акционеров, что в течение отчетного 2017 года, Компанией по согласованию с Наблюдательным советом, было заключено 62 договора аренды.

“Относительно дивидендов, напоминаю, что в прошлом году на эти выплаты было направлено 35% от чистой прибыли компании. В этом году, учитывая ситуацию в стране, Наблюдательный совет предложил увеличить процент дивидендов, планируется до 40% от прибыли за прошлый 2017 год. Хочу подчеркнуть, что за последние три года это самые высокие проценты отчислений на дивиденды. Ведь руководство Компании хорошо понимает, как нелегко в сегодняшних экономических реалиях людям и городу, а потому согласилось увеличить выплату дивидендов акционерам. Считаю это решение правильным и обоснованным”, — подчеркнул Глава Наблюдательного совета.

Глава Ревизионной комиссии Ольга Мельник подтвердила соответствие ведения бухгалтерского учета компании в соответствии с действующим законодательством и достоверность ее финансовой отчетности.

По результатам заслушанных отчетов, акционеры признали работу Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии удовлетворительной. Во время собрания было принято решение согласовать выплату дивидендов акционерам компании в размере 40% от чистой прибыли, это составляет 28 492 000 грн. Выплату дивидендов начать со 2 июля 2018.