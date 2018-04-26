У “Київміськбуді” відзвітували перед акціонерами

Традиційно зі звітом щодо діяльності компанії у 2017 році перед акціонерами виступили Голова правління — президент ПрАТ “ХК “Київміськбуд” Ігор Кушнір, Голова Наглядової ради Володимир Слончак та Голова ревізійної комісії Ольга Мельник.

У своєму звіті президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір зазначив, що за звітний період Компанія залучила 4 млрд інвестицій, що на 10% більше за 2016 рік.

“Силами „Київміськбуду“ протягом року введено в експлуатацію понад 330 тисяч кв м нерухомості, а також більше 5 тис. кв м нежитлових приміщень. Чистий дохід Компанії виріс на 5,3% до 3,1 млрд грн. Чистий прибуток склав більше 71 млн грн”, — сказав Ігор Кушнір.

Президент “Київміськбуду” повідомив, що Компанія збільшила активи на 787 млн грн або 12,6% і порівнянні з 2016 роком. Разом із тим, сплачено податків на суму понад 80 млн грн та передано до комунальної власності міста мереж на суму більше 140 млн грн. У 2018 році Компанія планує виплатити акціонерам дивіденди у розмірі 40% від чистого прибутку за 2017 рік.

Основну увагу у своєму звіті Ігор Кушнір приділив перспективним планам Компанії. Він повідомив, що показник обсягу капіталовкладень у будівництво виріс на 845,7 млн грн або на 33% у порівнянні з 2016 роком. Це пов’язано з розширенням Компанією масштабів будівництва.

“Вже розпочато будівництво трьох великих комплексів — ЖК „Каховський“, ЖК „Медовий“ ЖК Mirax. На стадії будівництва зараз знаходяться 35 житлових будинків, 50 тисяч км.в нежитлових приміщень і 10 паркінгів на 2000 машиномісць”, — зазначив він.

Також за словами президента “Київміськбуду”, у 2017 році заплановано до введення в експлуатацію близько 450 тисяч кв м — це 12 житлових будинків, 9 паркінгів на 1049 машиномісць і 10 тисяч кв м нежитлових приміщень. Вже сформована задільна програма на 2019 рік і ведуться роботи по підготовці планів на 2020 рік. Загальний будівельний заділ Компанії складає 1,9 млн. кв.м нерухомості на різних стадіях готовності.

Ігор Кушнір також звернув увагу акціонерів, що активна діяльність Компанії протягом звітного року неодноразово була визнана багатьма експертами галузі. Протягом 2017 року “Київміськбуд” отримав звання “Лідер будівельної галузі” за версією журналу “Форбс Україна”, перше місце у рейтингу надійності забудовників за версією порталу domik.ua, а також відзнаки: “Найбільш упізнаваний забудовник”, “Вибір України — 2017”, “Лідер року — 2017”, перше місце в рейтингу якості управління корпоративною репутацією та ін.

“Ці нагороди говорять про одне — Компанія не здає своїх лідерських позицій, розвивається і вже 63 роки є флагманом будівництва у столиці”, — сказав він.

Також Ігор Кушнір розповів акціонерам, що наразі Компанія активно співпрацює з 3 банками, щоб якомога більше людей мали можливість купити власне житло.

“Після кризи почало відроджуватись іпотечне кредитування і ми покладаємо великі надії на нього щодо розвитку економіки та покращення життя. “Київміськбуд” співпрацює з банками “Глобус”, “Укргазбанк” та “Кристлабанк”, — зазначив Ігор Кушнір.

Щодо соціальної діяльності Компанії, очільник будівельного Холдингу зазначив, що соціальне партнерство — один із незмінних принципів Компанії.

“Це і понад 30-річна опіка дитбудинком „Малятко“, і співпраця по охороні здоров’я наших працівників із багатопрофільною клінікою „Медбуд“, підтримка ветеранів, які за свою трудову діяльність мають найвищі державні відзнаки”, — повідомив Ігор Кушнір акціонерів.

Розповів очільник холдингу і про основні завдання розвитку Компанії на 2018 рік. Це забезпечення виконання пускової програми будівництва житла на 2018 рік і задільної програми будівництва житла на 2019 рік із поетапним збільшенням обсягів житлового будівництва, та продовження роботи по впровадженню нових механізмів залучення інвестицій. На думку Ігоря Кушніра, виконання всіх цих заходів призведе до зростання основних показників фінансово-господарської діяльності Компанії та до збільшення суми виплат дивідендів акціонерам компанії.

Голова Наглядової ради Володимир Слончак у своєму звіті зазначив, що це був складний та напружений рік. Проте “Київміськбуд” продовжує свою містобудівну місію, а звітний рік був наповнений продуктивною та плідною співпрацею Наглядової ради із Правлінням Компанії. У 2017 році відбулось 83 засідання, протягом року, згідно своїх повноважень, Наглядова рада затверджувала подані Правлінням холдингової компанії ініціативи та рішення, а також давала низку доручень, які, сприяли максимально ефективній роботі Компанії в цілому, про результати якої було відзвітовано Головою правління-президентом Товариства.

“Хочу наголосити, що всі наші рекомендації були виконані в повному обсязі, керівництво Компанії суворо дотримується законодавства та Статутних норм. Члени Наглядової ради беруть активну участь у діяльності „Київміськбуду“. Адже дієвість та ефективність роботи Наглядової ради, її здатність реалізувати свої функції, в першу чергу, залежить від конструктивної роботи із Правлінням Компанії”, — сказав Володимир Слончак.

Голова Наглядової ради “Київміськбуду” наголосив, що інтереси жителів та територіальної громади міста Києва є пріоритетними у їх діяльності. Тому з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку територіальної громади, за допомогою плідної праці Членів Наглядової ради із Правлінням, Холдинговою компанією “Київміськбуд” у 2017 році безоплатно були передані до комунальної власності міста Києва інженерні мережі по новозбудованим об’єктам в кількості 47 об’єктів. Це дозволило збільшити комунальну власність міста на більш як 140 мільйонів гривень та покращити виробничі потужності “Київенерго”, “Київводоканалу”, “Київгазу” та “Київміськсвітло”.

“Компанією, у взаємодії з КМДА проводяться заходи щодо захисту конституційних прав і законних інтересів мешканців гуртожитків. Зокрема, відповідно до розпорядження КМДА було передано до комунальної власності міста Києва та до сфери управління Подільської РДА гуртожиток по вул. Вишгородській, 23-А. Це дасть можливість 231-ому мешканцю реалізувати своє конституційне право на приватизацію житла у місті Києві”, — повідомив Володимир Слончак.

Продовжуючи кращі традиції Холдингової компанії у розвитку корпоративної благодійності, Наглядова рада у 2017 році сприяла та підтримувала усі благодійні напрямки діяльності Компанії.

“Так, до таких свят, як День Захисту дітей та День Святого Миколая, за ініціативою Правління та за погодженням із Наглядовою радою, були прийняті рішення про надання допомоги Благодійному фонду „Київміськбуд“ з метою допомоги дитячому будинку „Малятко“ на придбання дітям-сиротам подарункових сертифікатів для закупівлі одягу та взуття, подарункових наборів із солодощів та фруктів. Ще 40 тисяч гривень в рамках благодійного проекту „Олені Святого Миколая“ було направлено на придбання подарунків для дітей, що проживають в зоні проведення АТО. Також, Компанією було надано благодійну допомогу жителям міста Авдіївка Донецької області на закупівлю ковдр”, — повідомив Володимир Слончак.

Також він акцентував увагу акціонерів, що протягом звітного 2017 року, Компанією, за погодженням із Наглядової радою, було укладено 62 договори оренди.

“Щодо дивідендів, нагадую, що минулого року на ці виплати було спрямовано 35% від чистого прибутку Компанії. В цьому році, з огляду на ситуацію в країні, Наглядова рада запропонувала збільшити відсоток дивідендів, що планується до 40% від прибутку за минулий 2017 рік. Хочу підкреслити, що за останні три роки це найбільші відсотки відрахувань на дивіденди. Адже керівництво Компанії добре розуміє, як нелегко в сьогоднішніх економічних реаліях людям і місту, а тому погодилось збільшити виплату дивідендів акціонерам. Вважаю це рішення правильним і обґрунтованим”, — підкреслив голова Наглядової ради.

Голова Ревізійної комісії Ольга Мельник підтвердила відповідність ведення бухгалтерського обліку компанії згідно з чинним законодавством та достовірність її фінансової звітності.

За результатами заслуханих звітів, акціонери визнали роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії задовільною. Під час Зборів було прийнято рішення погодити виплату дивідендів акціонерам компанії у розмірі 40% від чистого прибутку, це складає 28 492 000 грн. Виплату дивідендів розпочати з 02 липня 2018 року.