В "Киевгорстрое" рассказали, какие жилые объекты завершили в течение 2017 года

В компании сообщили, что в частности были завершены объекты на Образования, Лумумбы, Драгоманова, V очередь Обуховской, Горловская, Старокиевская, Панельная, несколько домов на Новомостицкой/Замковецкой, ЖК в Тарасовке. Также в холдинге рассказали, что как и планировали в течение 2017 года в работу запустили целый ряд новых комплексов.

Это "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской, уже куплено почти 50% квартир, что неудивительно.