У "Київміськбуді" розповіли, які житлові об’єкти завершили протягом 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом 2017 року Холдингова компанія "Київміськбуд" завершила будівництво низки житлових об’єктів у столиці. Загалом за результатами 2017 року в експлуатацію введено понад 300 тис. квадратних метрів, повідомили у прес-службі холдингу, передає УНН.
У компанії повідомили, що зокрема були завершені об’єкти на Освіти, Лумумби, Драгоманова, V черга Обухівської, Горлівська, Старокиївська, Панельна, кілька будинків на Новомостицькій/Замковецькій, ЖК в Тарасівці. Також у холдингу розповіли, що як і планували протягом 2017 року в роботу запустили низку нових комплексів.
Це “Манхеттен”, “Міракс”, “Медовий”, Каховська. Зараз вони перебувають на активних стадіях будівництва. Наприклад, на Каховській, вже куплено майже 50% квартир, що не дивно.