В "Киевгорстрое" сообщили, что не имеют отношения к строительству на месте Сенного рынка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В связи со значительным общественным резонансом в компании "Киевгорстрой" сообщили, что не имеют отношения к строительству на месте Сенного рынка, передает УНН.
"В начале прошлого года" Киевгорстрой "выступал в данном строительстве в качестве подрядной организации. Компанией была разработана вся необходимая документация и получены соответствующие разрешения на строительство. Именно по этой причине название Холдинговой компании фигурирует на официальных документах, полученных в тех или иных ведомствах", - говорится в сообщении.
Однако, как отметили в компании, осенью прошлого года Правлением компании было принято решение не продлевать любых работ на вышеуказанных земельных участках.
"Таким образом, на сегодняшний день ОАО" ХК "Киевгорстрой" не имеет абсолютно никакого отношения к строительным или инным работам на земельном участке по адресу: ул. Бульварно-Кудрявская, 17", - сообщили в компании.
Также, компания обратилась с просьбой к общественности быть внимательнее, а журналистов - проверять информацию.