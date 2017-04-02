У "Київміськбуді" повідомили, що не мають відношення до будівництва на місці Сінного ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У зв'язку зі значним суспільним резонансом у компанії "Київміськбуд" повідомили, що не мають відношення до будівництва на місці Сінного ринку, передає УНН.
"На початку минулого року "Київміськбуд" виступав у даному будівництві в ролі підрядної організації. Компанією було розроблено усю необхідну документацію та отримані відповідні дозволи на будівництво. Саме із цієї причини назва Холдингової компанії фігурує на офіційних документах, отриманих у тих чи інших відомствах", - йдеться у повідомленні.
Проте, як зазначили в компанії, восени минулого року Правлінням компанії було прийнято рішення не продовжувати будь-яких робіт на вищевказаних земельних ділянках.
"Таким чином, на сьогоднішній день ПАТ "ХК "Київміськбуд" не має абсолютно ніякого відношення до будівельних чи інших робіт на земельній ділянці за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, 17", - повідомили у компанії.
Також компанія звернулась із проханням до громадськості бути уважнішою, а журналістів - перевіряти інформацію.