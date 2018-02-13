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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 85562 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 99633 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100359 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 113178 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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В &quot;Киевгорстрое&quot; напомнили о действующих программах лояльности

В &quot;Киевгорстрое&quot; напомнили о действующих программах лояльности

Киев  •  УНН

 • 6639 просмотра

КИЕВ. 13. февраля. УНН. Никакие одноразовые акции не сравнятся с постоянно действующими программами лояльности и индивидуальным подходом к клиенту. Председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир напомнил о программах лояльности на покупку недвижимости, действующих в компании, передает УНН.

"Уже несколько лет подряд большинство украинских застройщиков используют различные праздники, как повод к введению скидок и лояльности. В прошлом году ко Дню Валентина "Киевгорстрой" также начал одноразовую скидку.

Однако, как показывает практика, хорошие показатели продаж - результат постоянной работы и индивидуального подхода к покупателям, а не одноразовые акции. "Киевгорстрой" любит своих инвесторов не только в День Святого Валентина ", - считает Кушнир.

Президент холдинга также напомнил, какие именно условия постоянно действуют для тех, кто хочет выгодно приобрести квартиру или жилую недвижимость:

  • Скидки до 20% на квартиры в новостройках.
  • Скидки до 40% на машиноместа в зависимости от выбранного паркинга.
  • Акция "Специальное предложение", в рамках которой действуют скидки на выбранные квартиры и нежилые помещения с сформированного перечня.
  • Возможность оформить рассрочку до момента ввода объекта в эксплуатацию (если быть более точным, за месяц до даты введения).
  • Масштабные ипотечные программы с "Укргазбанком", "Кристалбанком" и банком "Глобус".

Различные и чрезвычайно выгодные условия кредитования позволяют воспользоваться как "быстрым", так и длительным сроком пользования средствами.

"Выбор квартиры - решение, которое большинство людей принимают только раз в жизни. "Киевгорстрой" со всей ответственностью подходит к вопросу ассортимента и мест расположения своих объектов. Апартаменты, квадратные метры на берегу моря, небольшие однокомнатные квартиры, стандартные "двушки" и огромные с террасами - выбор почти не ограничен.

Жилье в уютном спальном районе или активном центре столицы: выбирая в "Киевгорстрое", каждый найдет свое.

Возможностей и вариантов покупки жилья множество, почти в каждом районе столицы. Сто процентов любви "Киевгорстроя" в каждом построенном квадратном метре ", - резюмировал Кушнир.

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