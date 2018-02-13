В "Киевгорстрое" напомнили о действующих программах лояльности
Киев • УНН
КИЕВ. 13. февраля. УНН. Никакие одноразовые акции не сравнятся с постоянно действующими программами лояльности и индивидуальным подходом к клиенту. Председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир напомнил о программах лояльности на покупку недвижимости, действующих в компании, передает УНН.
"Уже несколько лет подряд большинство украинских застройщиков используют различные праздники, как повод к введению скидок и лояльности. В прошлом году ко Дню Валентина "Киевгорстрой" также начал одноразовую скидку.
Однако, как показывает практика, хорошие показатели продаж - результат постоянной работы и индивидуального подхода к покупателям, а не одноразовые акции. "Киевгорстрой" любит своих инвесторов не только в День Святого Валентина ", - считает Кушнир.
Президент холдинга также напомнил, какие именно условия постоянно действуют для тех, кто хочет выгодно приобрести квартиру или жилую недвижимость:
- Скидки до 20% на квартиры в новостройках.
- Скидки до 40% на машиноместа в зависимости от выбранного паркинга.
- Акция "Специальное предложение", в рамках которой действуют скидки на выбранные квартиры и нежилые помещения с сформированного перечня.
- Возможность оформить рассрочку до момента ввода объекта в эксплуатацию (если быть более точным, за месяц до даты введения).
- Масштабные ипотечные программы с "Укргазбанком", "Кристалбанком" и банком "Глобус".
Различные и чрезвычайно выгодные условия кредитования позволяют воспользоваться как "быстрым", так и длительным сроком пользования средствами.
"Выбор квартиры - решение, которое большинство людей принимают только раз в жизни. "Киевгорстрой" со всей ответственностью подходит к вопросу ассортимента и мест расположения своих объектов. Апартаменты, квадратные метры на берегу моря, небольшие однокомнатные квартиры, стандартные "двушки" и огромные с террасами - выбор почти не ограничен.
Жилье в уютном спальном районе или активном центре столицы: выбирая в "Киевгорстрое", каждый найдет свое.
Возможностей и вариантов покупки жилья множество, почти в каждом районе столицы. Сто процентов любви "Киевгорстроя" в каждом построенном квадратном метре ", - резюмировал Кушнир.