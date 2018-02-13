У "Київміськбуді" нагадали про діючі програми лояльності
Київ • УНН
КИЇВ. 13. лютого. УНН. Жодні одноразові акції не порівняються з постійно діючими програмами лояльності та індивідуальним підходом до клієнта. Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір нагадав про програми лояльності на купівлю нерухомості, що діють у компанії, передає УНН.
“Вже кілька років поспіль більшість українських забудовників використовують різноманітні свята, як привід до запровадження знижок та лояльностей. Минулого року до Дня Валентина "Київміськбуд" також започаткував одноразову знижку.
Проте, як свідчить практика, хороші показники продажів — результат постійної роботи та індивідуального підходу до покупців, а не одноразові акції. "Київміськбуд" любить своїх інвесторів не лише у День Святого Валентина”, — вважає Кушнір.
Президент холдингу також нагадав, які саме умови постійно діють для тих, хто хоче вигідно придбати квартиру або житлову нерухомість:
-
- Знижки до 20% на квартири у новобудовах.
-
- Знижки до 40% на машиномісця в залежності від обраного паркінгу.
-
- Акція “Спеціальна пропозиція”, у рамках якої діють знижки на обрані квартири та нежитлові приміщення із сформованого переліку.
-
- Можливість оформити розстрочку до моменту введення об’єкту в експлуатацію (якщо бути більш точним, за місяць до дати введення).
-
- Масштабні іпотечні програми із “Укргазбанком”, “Кристалбанком” та банком “Глобус”.
-
Різноманітні та надзвичайно вигідні умови кредитування дають змогу скористатись як “швидким”, так і довготривалим строком користування коштами.
“Вибір квартири — рішення, яке більшість людей приймають лише раз в житті. "Київміськбуд" з усією відповідальністю підходить до питання асортименту та місць розташування своїх об’єктів. Апартаменти, квадратні метри на березі моря, невеликі однокімнатні квартири, стандартні "двушки" та величезні з терасами — вибір майже не обмежений.
Житло у затишному спальному районі або активному центрі столиці: обираючи у "Київміськбуді", кожен знайде своє.
Можливостей та варіантів купівлі житла безліч, майже у кожному районі столиці. Сто відсотків любові "Київміськбуду" у кожному збудованому квадратному метрі”, — резюмував Кушнір.