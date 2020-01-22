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В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата Микитасем

Киев • УНН

 • 11645 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В ПАО "Киевметрострой" заявляет об очередной попытке захвата предприятия рейдерами экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася. Об этом говорится в официальном пресс-релизе на сайте компании, передает УНН.

В "Киевметрострое" заявили об очередной попытке рейдерского захвата Микитасем

"Сообщаем, что уже во второй раз, 21 января 2020 года, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований вопреки действующей постановлении Хозяйственного суда Киевской области по делу № 911/3136/19 от 19.12.2019 года была внесена запись о незаконной смене генерального директора ОАО "Киевметрострой". Предыдущая попытка смены генерального директора, которая состоялась 27 декабря 2019, уже была отменена приказом министра юстиции № 4296/5 от 28.12.2019, но частный нотариус Змисловська, вопреки четкому запрету менять директора общества, установленному постановлением суда, зарегистрировала очередного незаконно избранного директора общества", - отметили в" Киевметрострое ".

В компании уверены, что данные действия являются проявлением длительной попытки рейдерского захвата общества экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем, прямого и незаконного вмешательства в хозяйственную деятельность ОАО "Киевметрострой" с целью завладения и растраты имеющихся у общества активов и средств.

"Правовую оценку действиям таких лиц должны дать суды и правоохранительные органы после рассмотрения соответствующих заявлений, поданных акционерами и обществом с целью защиты их интересов. Напоминаем, что 17 декабря 2019 была попытка рейдерского захвата управления обществом путем проведения внеочередного собрания акционеров общества лицами, не имели на то полномочий и с многочисленными грубыми нарушениями действующего законодательства Украины. Несмотря на распространяемые ложные заявления, общество работает в штатном плановом режиме и выполняет взятые на себя обязательства перед заказчиками, с обязательствами по строительству двух станций метро Сырецко-Печерской линии на жилой массив Виноградарь. Метро строится в соответствии со сроками и видами работ, определенных договором к исполнению в период с 2018 до 2021 рр."- заверили на предприятии.

Представители ОАО "Киевметрострой" также официально обратились в правоохранительные органы с целью недопущения противоправных действий, которые могут привести к захвату предприятия.

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