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У "Київметробуді" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. У ПАТ “Київметробуд” заявляють про чергову спробу захоплення підприємства рейдерами екс-голови “Укрбуду” Максима Микитася. Про це говориться в офіційному пресрелізі на сайті компанії, передає УНН.

У "Київметробуді" заявили про чергову спробу рейдерського захоплення Микитасем

“Повідомляємо, що вже вдруге, 21 січня 2020 року, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань всупереч чинній ухвалі Господарського суду Київської області по справі № 911/3136/19 від 19.12.2019 року було внесено запис про незаконну зміну генерального директора ПАТ „Київметробуд“. Попередня спроба зміни генерального директора, яка відбулась 27 грудня 2019 р., вже була скасована наказом міністра юстиції № 4296/5 від 28.12.2019, але приватний нотаріус Змисловська, всупереч чіткій забороні змінювати директора товариства, що встановлена ухвалою суду, зареєструвала чергового незаконно обраного директора товариства”, — зазначили у “Київметробуді”.

У компанії впевнені, що дані дії є проявом тривалої спроби рейдерського захоплення товариства екс-головою “Укрбуду” Максимом Микитасем, прямого та незаконного втручання у господарську діяльність ПАТ “Київметробуд” з метою заволодіння та розтрати наявних у товариства активів та коштів.

“Правову оцінку діям таких осіб мають дати суди та правоохоронні органи після розгляду відповідних заяв, поданих акціонерами та товариством з метою захисту їхніх інтересів. Нагадуємо, що 17 грудня 2019 року була спроба рейдерського захоплення управління товариством шляхом проведення позачергових зборів акціонерів товариства особами, які не мали на те повноважень та з численними грубими порушеннями чинного законодавства України. Попри поширювані неправдиві заяви, товариство працює в штатному плановому режимі та виконує взяті на себе зобов’язання перед замовниками, із зобов’язаннями щодо будівництва двох станцій метро Сирецько-Печерської лінії на житловий масив Виноградар. Метро будується відповідно до термінів та видів робіт, визначених договором до виконання в період з 2018 до 2021 рр.” — запевнили на підприємстві.

Представники ПАТ “Київметробуд” також офіційно звернулись до правоохоронних органів з метою недопущення протиправних дій, що можуть привести до захоплення підприємства.

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