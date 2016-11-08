В "Киевэнерго" рассказали, как рассчитывать стоимость отопления за октябрь

В этом отопительном сезоне жители домов, где нет приборов учета тепла, будут платить за услуги по централизованному отоплению по нормативу с учетом температуры наружного воздуха и количества суток предоставления услуги.

В "Киевэнерго" отметили, что отопительный сезон 2016/2017 гг. в жилом фонде столицы начался 12 октября. Подключение к централизованному отоплению продолжалось в течение 11 дней. Соответственно, расчет стоимости предоставленной услуги базируется на количестве дней и температуре воздуха в эти дни. По информации Украинского гидрометеорологического центра, средний показатель температуры воздуха за тот период, в течение которого предоставлялась услуга централизованного отопления в октябре, составляет около +3,6 градусов. В то же время зафиксированный Укргидрометцентром показатель среднесуточной температуры за весь октябрь был выше и составлял +6,5 градусов.

Как сообщается, теплоснабжающие компании Киева вместе с городской властью приняли решение для домов без счетчиков: в расчете стоимости отопления использовать средний температурный показатель всего месяца октября (+6,5 градусов).

"Это решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на потребителей в условиях роста тарифов на тепло, а также максимально приблизить стоимость отопления в домах без счетчиков к стоимости тепла с учетом", - заверили в "Киевэнерго".