У “Київенерго” розповіли, як розраховуватимуть вартість опалення за жовтень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вартість опалення за жовтень для мешканців будинків без лічильників розраховуватиметься за середньою температурою місяця. Про це повідомляє прес-служба “Київенерго”, передає УНН.
У цьому опалювальному сезоні мешканці будинків, де немає приладів обліку тепла, сплачуватимуть за послуги з централізованого опалення за нормативом з урахуванням температури зовнішнього повітря та кількості діб надання послуги.
У "Київенерго" зазначили, що опалювальний сезон 2016/2017 рр. у житловому фонді столиці розпочався 12 жовтня. Підключення до централізованого опалення тривало протягом 11 днів. Відповідно, розрахунок вартості наданої послуги базується на кількості днів та температурі повітря у ці дні. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, середній показник температури повітря за той період, протягом якого надавалась послуга централізованого опалення у жовтні, становить близько +3,6 градусів. У той же час зафіксований Укргідрометцентром показник середньодобової температури за весь жовтень був вищим і становив +6,5 градусів.
Як повідомляється, теплопостачальні компанії Києва разом з міською владою прийняли рішення для будинків без лічильників: у розрахунку вартості опалення використовувати середній температурний показник усього місяця жовтня (+6,5 градусів).
“Це рішення дасть змогу зменшити фінансове навантаження на споживачів в умовах зростання тарифів на тепло, а також максимально наблизити вартість опалення в будинках без лічильників до вартості тепла з обліком”, — запевнили в “Київенерго”.