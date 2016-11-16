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В "Киевэнерго" объяснили, как рассчитывается стоимость отопления в домах с теплосчетчиками и без них

В "Киевэнерго" объяснили, как рассчитывается стоимость отопления в домах с теплосчетчиками и без них

Киев • УНН

 • 15564 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Из-за повышения тарифов на отопление "Киевэнерго" публично объяснил разницу в начислениях в платежках киевлян, проживающих в столичных многоэтажках с домовыми приборами учета и без них, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, в платежках жителей столичных домов, где установлен  домовой теплосчетчик, к оплате за октябрьские дни после подключения отопления и до даты снятия показаний домового счетчика посчитаны фактические объемы потребленной всем домом теплоэнергии в гигакалориях (Гкал).

Расчет производится путем умножения утвержденной в тарифе НКРЕКП стоимости одной гигакалории тепла на количество гигакалорий, которые использовала квартира. Потребление квартиры, в свою очередь, рассчитывается путем соотношения общего количества теплоэнергии, которую употребил дом, и площади жилых помещений в этом доме.

Дата снятия показаний счетчика, объем потребленного всем домом тепла и площадь дома указаны в октябрьских платежках индивидуально для каждого дома для максимальной открытости и прозрачности начислений. Таким образом, киевляне сами могут рассчитывать сумму к оплате за месяц, а также контролировать уровень энергоэффективности дома.

В тех домах, где тепловой счетчик не установлен, квитанции за тепло сформированы по нормативу с учетом температуры окружающей среды и количества суток предоставления услуги для каждого дома.

Теплоснабжающие компании Киева приняли решение для домов без счетчиков - при расчете стоимости отопления использовать средний температурный показатель всего месяца октября (+ 6,5 ° С), а не только показатель за фактический период оказания услуги, когда среднесуточная температура составляла + 3,6 ° С .

При этом заложенный в тариф прогнозный температурный показатель составляет + 8,1 ° С. Сумма к оплате в этом случае рассчитанная по формуле: площадь (кв. м) х тариф х коэффициент (включая среднемесячную температуру и фактическое количество дней предоставления услуги).

Украинские Национальные Новости

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