В Киеве звучит сирена воздушной тревоги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В Киеве звучит сирена воздушной тревоги. Объявлена воздушная угроза. Информирует УНН со ссылкой на КГГА.
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“Внимание, это не учебная тревога! Объявлена воздушная угроза! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!Напоминаем, все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток. Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие”, — говорится в сообщении.
Напомним
Во Львове около 6:50 утра 25 февраля сработали тревожные сирены.