В Киеве звучит сирена воздушной тревоги

Цитата

“Внимание, это не учебная тревога! Объявлена воздушная угроза! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!Напоминаем, все станции метрополитена во время тревоги доступны для людей как укрытие в любое время суток. Столица работает в условиях военного положения. Следите за официальной информацией и сохраняйте спокойствие”, — говорится в сообщении.

Напомним

Во Львове около 6:50 утра 25 февраля сработали тревожные сирены.